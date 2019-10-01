Рябков рассказал о запланированных новых контактах с США

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что Москва планирует ряд контактов с американской стороной по разным направлениям взаимодействия.

В частности, отвечая на вопрос журналистов договорились ли главы внешнеполитических ведомств РФ и США Сергей Лавров и Майк Помпео о новых контактах в ходе недавней встречи на Генеральной ассамблее ООН, Рябков ответил:

«В планах это есть».

По словам замминистра, Россия несколько недель назад озвучила США свои предложения по датам проведения консультаций на тему стратегической стабилизации, однако ответа пока не получила.

«Мы предложили американским коллегам разные варианты по срокам, когда следующий раунд межведомственных консультаций по разным аспектам стратегической стабильности стоит провести. Ответа пока нет, а время уходит, и это очень тревожно», - добавил замминистра.

Ранее агентство ТАСС приводило слова Сергея Рябкова о том, что российско-американская встреча по стратегической безопасности запланирована на осень и в настоящее время прорабатывается.