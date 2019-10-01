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14:28   1 Октября 2019
Россия

Центробанк перечислил основные проблемы российского банковского сектора

Центробанк перечислил основные проблемы российского банковского сектора

Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева считает, что основными факторами из-за которых отзывают лицензии у российских банков являются попытки скрыть проблемы в финансовых учреждениях, недостаточно эффективный риск-менеджмент и сильная ориентация банков на залоговые кредиты.

По ее словам, попытка скрыть проблемы в банках поначалу позволяет экономить капитал, однако в итоге искажается мотивация: финансовый институт, имеющий скрытые проблемы, более склонен брать на себя повышенные риски. Также у банков отзывают лицензии из-за недостаточного эффективного риск-менеджмента. 

«В условиях недостатка доверия последнее могло выглядеть как более надежная защита от рисков, но в конечном итоге вылилось в чрезмерную зависимость от циклических процессов в экономике и низкую диверсификацию рисков», — считает Юдаева.

Кроме того, серьезной проблемой могут стать валютные кредиты. Зачастую банки перекладывают валютные риски на заемщиков, которые в свою очередь их недооценивают.

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Автор: Виктория Разумовская
#экономика #банки #центробанк

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