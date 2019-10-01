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14:22   1 Октября 2019
Россия

Медведев поручил провести заседание совета по иностранным инвестициям

Медведев поручил провести заседание совета по иностранным инвестициям

Глава российского кабмина Дмитрий Медведев поручил провести заседание консультативного совета по иностранным инвестициям 21 октября в Москве. Такое распоряжение опубликовано во вторник на официальном портале правовой информации. 

Премьер-министр поручил провести заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям в России 21 октября текущего года в столице. 

«Минэкономразвития России, МИДу России, Управлению делами президента РФ и аппарату правительства РФ обеспечить подготовку и проведение заседания», — говорится в документе.

Также председатель правительства поручил произвести расходы на проведение заседания и на транспортное обслуживание за счет бюджетных ассигнований, которые предусмотрены в федеральном бюджете на 2019 год на функционирование правительства. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #медведев #политика #общество

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