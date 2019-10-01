Медведев поручил провести заседание совета по иностранным инвестициям

Глава российского кабмина Дмитрий Медведев поручил провести заседание консультативного совета по иностранным инвестициям 21 октября в Москве. Такое распоряжение опубликовано во вторник на официальном портале правовой информации.

Премьер-министр поручил провести заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям в России 21 октября текущего года в столице.

«Минэкономразвития России, МИДу России, Управлению делами президента РФ и аппарату правительства РФ обеспечить подготовку и проведение заседания», — говорится в документе.

Также председатель правительства поручил произвести расходы на проведение заседания и на транспортное обслуживание за счет бюджетных ассигнований, которые предусмотрены в федеральном бюджете на 2019 год на функционирование правительства.