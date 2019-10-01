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Порошенко не явился в институт в Киеве для проверки на полиграфе

Порошенко не явился в институт в Киеве для проверки на полиграфе

 Глава МИД Белоруссии озвучил главные проблемы интеграции Москвы и Минска

Глава МИД Белоруссии озвучил главные проблемы интеграции Москвы и Минска
Десять человек пострадали, один погиб в результате нападения в финском колледже

Десять человек пострадали, один погиб в результате нападения в финском колледже

 Пятиклассник получил огнестрельное ранение во время протестов в Гонконге

Пятиклассник получил огнестрельное ранение во время протестов в Гонконге
13:57   1 Октября 2019
Россия

Доступ к сайтам со способами уклонения от военной службы ограничен по решению РКН

Доступ к сайтам со способами уклонения от военной службы ограничен по решению РКН

Доступ к сайтам с информацией о способах уклонения от военной службы ограничен по решению Роскомнадзора. Как сообщается на сайте ведомства, владельцы 144 сайтов сами удалили запрещенную информацию после письма из РКН. В ведомстве ожидают удаления информации еще на двух порталах. 

Как сообщается на сайте Роскомнадзора, всего в России ограничен доступ к 23 сайтам с противоправной информацией.

Доступ к сайтам со способами уклонения от военной службы ограничен по решению РКН

Ранее глава ведомства Александр Жаров рассказал, что РКН разрабатывает новую систему по блокировке Telegram, которая будет представлена в течение ближайшего года. Кроме того, на минувшей неделе стало известно, что ведомство приступило к тестированию оборудования, предназначенного для реализации закона об обеспечении устойчивости Рунета.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #роскомнадзор #общество

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