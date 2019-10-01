Доступ к сайтам со способами уклонения от военной службы ограничен по решению РКН

Доступ к сайтам с информацией о способах уклонения от военной службы ограничен по решению Роскомнадзора. Как сообщается на сайте ведомства, владельцы 144 сайтов сами удалили запрещенную информацию после письма из РКН. В ведомстве ожидают удаления информации еще на двух порталах.

Как сообщается на сайте Роскомнадзора, всего в России ограничен доступ к 23 сайтам с противоправной информацией.

Ранее глава ведомства Александр Жаров рассказал, что РКН разрабатывает новую систему по блокировке Telegram, которая будет представлена в течение ближайшего года. Кроме того, на минувшей неделе стало известно, что ведомство приступило к тестированию оборудования, предназначенного для реализации закона об обеспечении устойчивости Рунета.