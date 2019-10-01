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13:58   1 Октября 2019
Россия

Путин подписал новый порядок надзора за осужденными к принудительным работам

Путин подписал новый порядок надзора за осужденными к принудительным работам

Президент РФ Владимир Путин подписал новый закон о порядке административного надзора для осужденных к уголовному наказанию в виде принудительных работ. Документ с соответствующим распоряжением опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Подписанный президентом документ вносит изменения в закон «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы». Теперь в случае замены осужденному неотбытой части наказания в виде лишения свободы принудительными работами, срок административного надзора будет исчисляться со дня отбытия этого наказания. Также вводится норма, согласно которой в случае привлечения поднадзорного лица к принудительным работам административного надзора будет приостановлен.

Путин подписал новый порядок надзора за осужденными к принудительным работам

Согласно закону, суд может продлевать административный надзор в случае осуждения поднадзорного лица к не связанному с лишением свободы наказанию или условному лишению свободы. По новому документу поднадзорный обязан заранее сообщать органам внутренних дел о смене своего места жительства или пребывания.

Напомним, 1 октября депутаты Госдумы рассмотрят проект закона о бесплатном обучении россиян в зарубежных образовательных учреждениях МИД РФ: ранее законопроект в Нижнюю палату парламента внесло российское правительство.

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Автор: Тимофей Булочкин
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