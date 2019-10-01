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Порошенко не явился в институт в Киеве для проверки на полиграфе

 Глава МИД Белоруссии озвучил главные проблемы интеграции Москвы и Минска

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Пятиклассник получил огнестрельное ранение во время протестов в Гонконге
13:38   1 Октября 2019
Россия

Путин заявил, что Россия всегда выполняет взятые на себя обязательства

Путин заявил, что Россия всегда выполняет взятые на себя обязательства

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия всегда выполняет взятые на себя обязательства. Так он ответил на вопрос представителя телеканала Грузии о том, когда Москва начнет выполнять обязательства, взятые на себя 11 лет назад.

Владимир Путин прибыл в Ереван на заседание Высшего Евразийского экономического совета. Ожидается, что на предстоящем в Ереване саммите ЕАЭС утвердят Концепцию формирования общего финансового рынка союза и бюджет Совета на предстоящий год.

Между Москвой и Ереваном нет дипломатических отношений после того, как Россия в 2008 году признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. После этого власти Грузии разорвали все контакты. В сентябре 2019 года президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что стране нужно наладить отношения с Москвой

 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #политика #грузия

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