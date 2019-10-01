Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия всегда выполняет взятые на себя обязательства. Так он ответил на вопрос представителя телеканала Грузии о том, когда Москва начнет выполнять обязательства, взятые на себя 11 лет назад.

Владимир Путин прибыл в Ереван на заседание Высшего Евразийского экономического совета. Ожидается, что на предстоящем в Ереване саммите ЕАЭС утвердят Концепцию формирования общего финансового рынка союза и бюджет Совета на предстоящий год.

Между Москвой и Ереваном нет дипломатических отношений после того, как Россия в 2008 году признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. После этого власти Грузии разорвали все контакты. В сентябре 2019 года президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что стране нужно наладить отношения с Москвой.