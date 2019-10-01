Госдума рассмотрит законопроект о бесплатном образовании россиян в заграншколах МИД РФ

Депутаты Госдумы рассмотрят проект закона о бесплатном обучении россиян в зарубежных образовательных учреждениях МИД РФ. Соответствующий документ внесло в нижнюю палату правительство РФ.

На данный момент законодательство предусматривает получение общего образования в заграншколах «на общедоступной и бесплатной основе» для детей российских дипломатов и сотрудников военных представительств Минобороны РФ. Законопроект распространит эту норму на остальных россиян, которые учатся в соответствующих образовательных учреждениях.