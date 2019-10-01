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13:44   1 Октября 2019
Россия

Госдума рассмотрит законопроект о бесплатном образовании россиян в заграншколах МИД РФ

Госдума рассмотрит законопроект о бесплатном образовании россиян в заграншколах МИД РФ

Депутаты Госдумы рассмотрят проект закона о бесплатном обучении россиян в зарубежных образовательных учреждениях МИД РФ. Соответствующий документ внесло в нижнюю палату правительство РФ.

На данный момент законодательство предусматривает получение общего образования в заграншколах «на общедоступной и бесплатной основе» для детей российских дипломатов и сотрудников военных представительств Минобороны РФ. Законопроект распространит эту норму на остальных россиян, которые учатся в соответствующих образовательных учреждениях.

«Переход к обучению на бесплатной основе… в заграншколах МИД РФ соответствует целям и задачам Концепции государственной поддержки и продвижения русского языка за рубежом», — говорится в пояснении к документу.

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Автор: Виктория Разумовская
#госдума #законопроект #мид рф #образование

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