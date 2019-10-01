Депутат ГД объяснил, почему агент ЦРУ Секстон подставился визитом в офис «ФБК»

Курировавший действия блогера Алексея Навального агент от Госдепа Стивен Секстон сильно подставился, когда посетил штаб так называемого «Фонда борьбы с коррупцией». Такое заявление сделал депутат Госдумы Евгений Федоров, пишет во вторник Федеральное агентство новостей.

Ранее агентство подготовило второй фильм «Анатомия протеста», рассказывающий о незаконных акциях, которые прошли этим летом в Москве. Расследование подтверждает, что митинги «оппозиции» проходили по четкой структуре. При этом зачинщиков протестов финансировали американские фонды и олигархи.

Журналисты агентства отдельно рассказали о курировавшем иностранное вмешательство агенте Госдепа США Стивене Секстоне. По словам консультанта для организации уличных акций протеста — Александра, на которого ссылается ФАН, пока Навальный находился под арестом, американец приходил в московский штаб и рассказывал, как следует вести себя на протестах.

Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер заявил, что все «цветные революции» устраивались по тем же самым технологиям. Все действия, которые должна совершать толпа, прописаны в методичках. Но с Россией у западных спецслужб возникли проблемы, ведь силовые структуры не позволяют протестам перерасти в массовые столкновения с кровопролитием.

Депутат Госдумы Евгений Федоров согласен с политологом, ведь он не понаслышке знает, как работает американское посольство и его сотрудники. Он также рассказал, почему Стивен Секстон появлялся в штабе блогера Навального. Он считает, что американец посетил штаб Навального, чтобы проконтролировать, на что сотрудники «оппозиционера» тратят огромные средства, выделяемые американцами.

При этом Секстон допустил серьезную ошибку, когда решил лично наведаться в центральный штаб Навального, считает собеседник ФАН.