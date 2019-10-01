Путин ратифицировал конвенцию о правовом статусе Каспия

Российский президент Владимир Путин во вторник подписал закон, ратифицирующий подписанную в казахстанском Актау 12 августа 2018 года Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря.

С документом, подписанным главой государства, можно познакомиться на сайте правовой информации.

В документе, в частности, закрепляется порядок коллективного использования акватории Каспийского моря и режим судоходства, а также устанавливаются механизмы определения границ территориальных вод и рыболовных зон, разграничения на секторы недр Каспийского моря и его дна, условий прокладки по дну моря трубопроводов и кабелей. Помимо этого, документ также регулирует другие вопросы сотрудничества прикаспийских государств.

В частности, в конвенции прописаны основные принципы деятельности сторон на Каспийском море, в число которых входит неприсутствие в прибрежных районах вооруженных сил, не принадлежащих одному из прикаспийских государств.

Конвенция, уточняющая пределы распределения на Каспии суверенитета и суверенных прав прибрежных государств, поспособствует укреплению предсказуемости и стабильности в отношениях РФ с соседями по региону, а также создаст благоприятные условия для расширения выгодного всем сторонам сотрудничества в области безопасности, транспорта, судоходства, рыболовства, добычи полезных ископаемых, разведки и других.