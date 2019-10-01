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Пенсионерам Крыма повысили прожиточный минимум

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13:18   1 Октября 2019
Россия

Пенсионерам Крыма повысили прожиточный минимум

Пенсионерам Крыма повысили прожиточный минимум

Пенсионерам Крыма повысили прожиточный минимум. Проект закона внес в парламент республики глава Крыма Сергей Аксенов.

Решение о повышении прожиточного минимума для пенсионеров республики приняли на внеочередной сессии крымского парламента. Прожиточный минимум пенсионеров на полуострове повысился на 542 рубля и достиг отметки в 8912 рублей.

Эта сумма установлена крымским правительством на предстоящий год, уточнил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #экономика #крым #пенсионеры #прожиточный минимум

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