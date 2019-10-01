Эстонские перевозчики добавили новые рейсы в Петербург

Автобусные перевозчики пассажиров в Эстонии добавили новые рейсы в расчете на рост турпотока после открытия возможности посещать Петербург и Ленинградскую область по электронным визам. Эстонская компания Lux Express откроет новый рейс в Петербург с 1 ноября 2019 года, а два дополнительных автобуса фирмы Baltic Shuttle уже курсируют по этому маршрут.

Петербургский маршрут также обслуживают компании Ecolines и Temptrans, которые пока о дополнительных рейсах не объявляли. Генеральный директор российского представительства Lux Express Райт Реммель сообщил, что за первые девять месяцев 2019 года число пассажиров из Эстонии на петербургском направлении выросло на 14 процентов.

«Мы рассчитываем, что электронные визы увеличат число эстонских пассажиров, путешествующих в Петербург, еще на десять процентов», — добавил ERR Реммель.