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 Эстонские перевозчики добавили новые рейсы в Петербург

Эстонские перевозчики добавили новые рейсы в Петербург
13:16   1 Октября 2019
Весь мир

Эстонские перевозчики добавили новые рейсы в Петербург

Эстонские перевозчики добавили новые рейсы в Петербург

Автобусные перевозчики пассажиров в Эстонии добавили новые рейсы в расчете на рост турпотока после открытия возможности посещать Петербург и Ленинградскую область по электронным визам. Эстонская компания Lux Express откроет новый рейс в Петербург с 1 ноября 2019 года, а два дополнительных автобуса фирмы Baltic Shuttle уже курсируют по этому маршрут.

Петербургский маршрут также обслуживают компании Ecolines и Temptrans, которые пока о дополнительных рейсах не объявляли. Генеральный директор российского представительства Lux Express Райт Реммель сообщил, что за первые девять месяцев 2019 года число пассажиров из Эстонии на петербургском направлении выросло на 14 процентов.

«Мы рассчитываем, что электронные визы увеличат число эстонских пассажиров, путешествующих в Петербург, еще на десять процентов», — добавил ERR Реммель.

Электронная виза выдается иностранцу на основании решения министерства иностранных дел РФ по заявлению, которое гражданин заполнит на сайте МИД не позднее, чем за четыре дня до даты въезда в Россию. Электронная виза действует до 30 календарных дней. В стране можно находиться не более восьми суток. Консульский сбор за выдачу электронных виз не взимается.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #финляндия #петербург #общество

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