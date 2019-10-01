В Минздраве прокомментировали угрозы врачей уволиться из онкоцентра Блохина

Минздрав посчитал неоправданными претензии четырех врачей онкоцентра Блохина по поводу притеснений со стороны нового руководства. Об этом 1 октября сообщает RT со ссылкой на заявление Минздрава России.

Ранее врачи онкоцентра Блохина пожаловались на беспорядки в учреждении и пригрозили уволиться всем составом. После обращения Минздрав создал комиссию, в которую вошли сотрудники ведомства, главный детский онколог Минздрава и ведущие детские онкологи из разных городов России. Также в состав комиссии вошел представитель Национальной медицинской палаты и благотворительного фонда.

Комиссия завершит работу до 10 октября, однако она уже пришла к некоторым выводам. Так, члены комиссии заявили, что за время работы директора учреждения Светланы Варфоломеевой увольнения сотрудников из НИИ не проводились. Что касается врача Н. Субботиной, ее перевели с 1,5 ставки на 1 ставку из-за нарушений трудовой дисциплины до прихода в учреждение нового начальства.

«Требования, которые предъявляет к коллективу директор Варфоломеева, являются абсолютно обоснованными, соответствуют современным подходам и повышают качество лечения больных. Эти требования выполняются во всех других онкологических институтах страны», — говорится в сообщении.

Минздрав назвал выступление четырех врачей НИИ грубым нарушением врачебной этики и деонтологии.