МИД РФ сожалеет, что вывод беженцев из лагеря Эр-Рукбан сорвался из-за США

Москва сожалеет, что Штаты сорвали вывод беженцев из лагеря Эр-Рукбан в Сирии. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Дипломат подчеркнул, что американская сторона в очередной раз продемонстрировала большую разницу между словом и делом.

По словам замглавы МИД, важнейшую на сегодняшний день гуманитарную проблему не получается решить из-за того, что Вашингтон работает «по повестке дня, радикально отличающейся от нашей и по большому счету не предполагающей нормализации обстановки в Сирии».

Рябков напомнил, что для решения таких вопросов, как расселение Эр-Рукбана, есть специальные каналы взаимодействия, рабочие группы. Именно они и будут дальше заниматься урегулированием ситуации.