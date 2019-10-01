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МИД РФ сожалеет, что вывод беженцев из лагеря Эр-Рукбан сорвался из-за США

МИД РФ сожалеет, что вывод беженцев из лагеря Эр-Рукбан сорвался из-за США

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13:19   1 Октября 2019
Весь мир

МИД РФ сожалеет, что вывод беженцев из лагеря Эр-Рукбан сорвался из-за США

МИД РФ сожалеет, что вывод беженцев из лагеря Эр-Рукбан сорвался из-за США

Москва сожалеет, что Штаты сорвали вывод беженцев из лагеря Эр-Рукбан в Сирии. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Дипломат подчеркнул, что американская сторона в очередной раз продемонстрировала большую разницу между словом и делом.

По словам замглавы МИД, важнейшую на сегодняшний день гуманитарную проблему не получается решить из-за того, что Вашингтон работает «по повестке дня, радикально отличающейся от нашей и по большому счету не предполагающей нормализации обстановки в Сирии».

Рябков напомнил, что для решения таких вопросов, как расселение Эр-Рукбана, есть специальные каналы взаимодействия, рабочие группы. Именно они и будут дальше заниматься урегулированием ситуации.

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Автор: Виктория Разумовская
#сирия #беженцы #мид рф #эр-рукбан

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