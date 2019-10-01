Гребенщиков в новой песне может петь про президента Украины, считает Соловьев

Музыкант Борис Гребенщиков поет в своей новой песне про президента Украины Владимира Зеленского, говорит телеведущий Владимир Соловьев. По его словам, речь может идти об украинском лидере.

Сатирическая песня Бориса Гребенщикова «Вечерний М» появилась на видеохостинге YouTube и за несколько дней собрала свыше 400 тысяч просмотров и более 34 тысяч «лайков». По мнению пользователей, речь в песне идет об одном из российских телеведущих.

Владимир Соловьев отметил, что не стоит полагаться на мнение пользователей интернета по поводу содержания песни. Также он отметил, что на одном из федеральных каналов есть программа с похожим названием, начинающаяся со слова «Вечерний», передает слова Соловьева «360».

«Зачем так было обижать хорошего человека?», — размышляет ведущий о своем коллеге с соседнего телеканала.

По словам Соловьева, не стоит обращать внимание на комментарии пользователей, которые пишут свои саркастические мнения. Телеведущий уверен, что было бы «анекдотично» полагаться на их слова.