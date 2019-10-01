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20:27   1 Октября 2019
Россия

Западные НКО применили в Москве технологии «безголового протеста»

Западные НКО применили в Москве технологии «безголового протеста»

Общественный деятель, в статусе вице-губернатора Кировской области по безопасности и борьбе с коррупцией инициировавший расследование по фактам возможного хищения в «Кировлесе» в 2009 году, Сергей Карнаухов отметил схожесть технологий, которые применялись для разжигания «цветных» революций и летних митингов согласованных и незаконных в Москве.

«Единственное, что сменилось — это перенос акцента с технологии «оранжевых» революций на работу с формированием особых моделей поведения. Иностранцы и представители западных спецслужб через НКО теперь работают с поведенческой моделью. Это очень интересно и, к сожалению, никем не осмысленно», — объяснил «Политике Сегодня» Карнаухов.

Западные спецслужбы создают поведенческие модели для российской «оппозиции» через НКО

Сейчас тело протеста — это молодые люди, которые выходят на улицу. Во время летних протестов они были оторваны от лидеров, но тем не менее приходили в центр столицы на «мирные шествия», которые перерастали в беспорядки. Лидеры не важны, потому как уже разработана и существует устоявшаяся схема работы оппозиционного тела, к которому сегодня можно приставлять любую голову и направлять в ту сторону, в которую будет угодно координаторам. А внутренняя энергия протеста в теле протеста может накапливаться колоссальная, отметил Карнаухов.

«Митинги в последнее время в Москве были совершенно акцентированными. Очевидно, что была продолжена работа, начатая весной 2019 года по активной дискредитации силовых структур. Она привела к в бунтам и, по большому счету, антиполицейским», — напомнил собеседник агентства.

Западные спецслужбы создают поведенческие модели для российской «оппозиции» через НКО

Ранее одинаковые технологии в беспорядках в Москве и Гонконге обнаружили журналисты «Федерального агентства новостей». Кураторы обоих протестов воспользовались «законодательным парадоксом», чтобы устроить протест, а позже пытались устроить провокации с полицией. Москву от участи Гонконга, на чьих улицах до сих пор не стихают беспорядки, уберегли только правильные действия правоохранителей.

 

 

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Автор: Антон Елизаров
#москва #россия #общество #протесты #карнаухов

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