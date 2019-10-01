Путина попросили о помощи в расследовании гибели группы Дятлова

Фонд имени группы Дятлова попросил президента РФ Владимира Путина возобновить следствие по факту гибели девяти туристов в 1959 году на Северном Урале. Об этом сообщил юрист фонда Евгений Черноусов.

Спустя 60 лет после гибели группы Дятлова Генпрокуратура вновь объявила о проведении проверки для выяснения причин смерти советских туристов на перевале. Возобновить дело решило ведомство после обращений от родственников погибших и проявленного к ситуации интереса СМИ и общества. На месте гибели прокуратура проведет девять экспертиз с привлечением сотрудников МЧС, специалистов по геодезии и метрологии. Исследования завершатся в конце 2019 или начале 2020 года.

«Мы это сделали — составили обращение к президенту Российской Федерации, чтобы он оказал содействие в плане того, чтобы Следственный комитет центрального аппарата возбудил уголовное дело и провёл расследование, чтобы выяснить все обстоятельства», — заявил Черноусов, цитируют РИА Новости.

Ранее обращение родственников погибших было направлено в Следственный комитет РФ, а оттуда перенаправлено в Генеральную прокуратуру.

Напомним, туристическая группа молодых людей под руководством студента Игоря Дятлова отправилась в поход по Северному Уралу зимой 1959 года. Все участники погибли ночью на перевале при странных обстоятельствах, выбежав из палатки полураздетыми на мороз. Обстоятельства их смерти до сих пор не удалось выяснить, но в Генпрокуратуре заявили о достаточном количестве собранных документов в советском уголовном деле для ответа на вопрос о том, что случилось.