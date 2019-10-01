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12:56   1 Октября 2019
Россия

Сотрудника СК РФ ранили ножом у проходной ведомства в Москве

Сотрудника СК РФ ранили ножом у проходной ведомства в Москве

Сотрудника центрального аппарата СК РФ ранили ножом у проходной вблизи главного здания ведомства, расположенного в Техническом переулке в центре Москвы. Об этом 1 октября сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко. 

По информации СМИ, нападавший уже задержан, с ним работают следователи. 

«Сотрудник одного из подразделений центрального аппарата СК России при исполнении служебных обязанностей по организации приема граждан получил ножевое ранение у проходной ведомства в Техническом переулке», — сказала Петренко.

Она также сообщила, что пострадавшего доставили в больницу, чтобы оказать экстренную медицинскую помощь. При этом обстоятельства и причины нападения не уточняются. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #ск рф #политика #нападение #общество

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