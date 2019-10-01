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12:58   1 Октября 2019
Россия

РЖД не продали на аукционе 0,19 процента «Ульяновскэнерго»

РЖД не продали на аукционе 0,19 процента «Ульяновскэнерго»

Представитель крупнейшего перевозчика российской сети железных дорог во вторник, 1 октября, сообщил, что РЖД не продали на аукционе 0,19 процента «Ульяновскэнерго» в связи с отсутствием заявок. По его словам, организатор аукциона банк «ВТБ» уведомил о признании невозможным проведение торгов на право заключения договора купли-продажи акций «Ульяновскэнерго».

«В связи с тем, что не подали ни одной заявки на участие в аукционе», — объяснили в РЖД.

Минимальная цена продажи 0,19 процента «Ульяновскэнерго» — 2,5 миллиона рублей. Шаг аукциона — 100 тысяч рублей за исключением первого в 111 тысяч рублей. Победителем аукциона планировали признать участника, который предложил бы в ходе торгов наиболее высокую цену.

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Автор: Анатолий Кубарев
#общество #втб #ржд #аукцион

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