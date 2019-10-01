Представитель крупнейшего перевозчика российской сети железных дорог во вторник, 1 октября, сообщил, что РЖД не продали на аукционе 0,19 процента «Ульяновскэнерго» в связи с отсутствием заявок. По его словам, организатор аукциона банк «ВТБ» уведомил о признании невозможным проведение торгов на право заключения договора купли-продажи акций «Ульяновскэнерго».

«В связи с тем, что не подали ни одной заявки на участие в аукционе», — объяснили в РЖД.