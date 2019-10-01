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Порошенко не явился в институт в Киеве для проверки на полиграфе

Порошенко не явился в институт в Киеве для проверки на полиграфе

 Глава МИД Белоруссии озвучил главные проблемы интеграции Москвы и Минска

Глава МИД Белоруссии озвучил главные проблемы интеграции Москвы и Минска
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12:53   1 Октября 2019
Россия

Депутаты рассмотрят проект о выплатах пострадавшим в борьбе с терроризмом

Депутаты рассмотрят проект о выплатах пострадавшим в борьбе с терроризмом

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, согласно которому военнослужащим, пострадавшим во время контртеррористических операций, будет выплачено единовременное пособие. Таким образом, документ вносит корректировки в статью 21 ФЗ «О противодействии терроризму».

На выплаты смогут претендовать военнослужащие, получившие травмы во время мероприятий по борьбе с терроризмом, являющиеся инвалидами и признанные не годными к прохождению службы. 

Правительство выделит на реализацию законопроекта более 450 миллионов рублей.

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Автор: Виктория Разумовская
#госдума #терроризм #законопроект

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