Депутаты рассмотрят проект о выплатах пострадавшим в борьбе с терроризмом

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, согласно которому военнослужащим, пострадавшим во время контртеррористических операций, будет выплачено единовременное пособие. Таким образом, документ вносит корректировки в статью 21 ФЗ «О противодействии терроризму».

На выплаты смогут претендовать военнослужащие, получившие травмы во время мероприятий по борьбе с терроризмом, являющиеся инвалидами и признанные не годными к прохождению службы.

Правительство выделит на реализацию законопроекта более 450 миллионов рублей.