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Порошенко не явился в институт в Киеве для проверки на полиграфе

 Глава МИД Белоруссии озвучил главные проблемы интеграции Москвы и Минска

Глава МИД Белоруссии озвучил главные проблемы интеграции Москвы и Минска
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12:40   1 Октября 2019
Весь мир

Власти КНДР анонсировали переговоры с США 5 октября

Власти КНДР анонсировали переговоры с США 5 октября

Власти КНДР анонсировали переговоры с США 5 октября. Об этом заявляет первый замминистра иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи.

В сообщении отмечается, что предварительная встреча состоится в пятницу, 4 октября, а основные рабочие переговоры пройдут 5-го числа. Цой Сон Хи выразила надежду, что переговоры поспособствуют развитию отношений Северной Кореи и Соединенных Штатов. 

Ранее встречу представителей КНДР и США анонсировал Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Встреча будет касаться ядерного разоружения Северной Кореи. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#сша #кндр #политика #весь мир #денкулеаризация

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