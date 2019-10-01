Власти КНДР анонсировали переговоры с США 5 октября. Об этом заявляет первый замминистра иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи.

В сообщении отмечается, что предварительная встреча состоится в пятницу, 4 октября, а основные рабочие переговоры пройдут 5-го числа. Цой Сон Хи выразила надежду, что переговоры поспособствуют развитию отношений Северной Кореи и Соединенных Штатов.

Ранее встречу представителей КНДР и США анонсировал Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Встреча будет касаться ядерного разоружения Северной Кореи.