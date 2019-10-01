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Порошенко не явился в институт в Киеве для проверки на полиграфе

Порошенко не явился в институт в Киеве для проверки на полиграфе

 Глава МИД Белоруссии озвучил главные проблемы интеграции Москвы и Минска

Глава МИД Белоруссии озвучил главные проблемы интеграции Москвы и Минска
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12:35   1 Октября 2019
Россия

Путин прибыл в Ереван на саммит ЕАЭС

Путин прибыл в Ереван на саммит ЕАЭС

Российский лидер Владимир Путин прибыл в Ереван для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Об этом 1 октября сообщает ТАСС. 

По информации агентства, кроме лидеров государств-членов Евразийского экономического союза — РФ, Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии на встрече также будет присутствовать президент Молдавии Игорь Додон и почетные гости — президент Ирана Хасан Роухани и премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун. 

В ходе встречи лидеры ЕАЭС должны утвердить Концепцию формирования общего финансового рынка союза, бюджет ЕАЭС на 2020 год, а также принять решения по поводу гармонизации законодательства в транспортной и энергетической сферах. Также лидеры согласуют главные направления международной деятельности союза на следующий год. Кроме этого, ЕАЭС и Сингапур во время заседания ВЕЭС намерены подписать договор о свободной торговле. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество

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