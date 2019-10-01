Зеленский в Киеве провел встречу с американским актером Томом Крузом

Голливудский актер Том Круз посетил Киев по приглашению украинского президента Владимира Зеленского.

Как сообщает во вторник пресс-служба президента Украины, во время встречи с украинским лидером Круз рассказал Зеленскому, что интересуется украинскими локациями для проведения съемок одного из своих новых проектов, и это стало дополнительным поводом для поездки на Украину.

В ответ Зеленский рассказал Тому Крузу о своем опыте в киноиндустрии.

«Зеленский отметил, что недавно украинский парламент принял закон о компенсациях иностранным производителям, которые снимают фильмы на Украине. Он будет способствовать активному развитию киноиндустрии и даст толчок международном копродакшену», - говорится также в сообщении.

Напомним: в сентябре в Киеве прошел форум Ялтинской европейской стратегии (YES), в ходе которого Зеленский пообщался с американскими актерами Милой Кунис и Эштоном Кутчером, а также с продюсером телесериала «Чернобыль» Крейгом Мезином и с Робин Райт.