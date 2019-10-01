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12:31   1 Октября 2019
Весь мир

Медведев поздравил премьера Госсовета КНР с 70-летием Китая

Медведев поздравил премьера Госсовета КНР с 70-летием Китая

Глава правительства Дмитрий Медведев поздравил премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна с 70-летним юбилеем КНР. Руководитель кабмина подчеркнул, что отношения Москвы и Пекина вышли на беспрецедентно высокий уровень.

В поздравительной телеграмме Медведев указал, что за последние годы авторитет Китая на международной арене укрепился. Страна достигла значительных успехов и новых достижений в социально-экономическом и научно-техническом развитии.

По словам российского премьера, отношения двух держав вышли на беспрецедентно высокий уровень: реализуются крупные совместные проекты в энергетике, промышленности, транспортной инфраструктуре, высоких технологиях и культуре. 

«В текущем году отмечается также 70-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. Убежден, что общими усилиями мы сможем придать дополнительный импульс наращиванию всего комплекса двустороннего сотрудничества», — добавил он.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #медведев #политика #китай

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