Медведев поздравил премьера Госсовета КНР с 70-летием Китая

Глава правительства Дмитрий Медведев поздравил премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна с 70-летним юбилеем КНР. Руководитель кабмина подчеркнул, что отношения Москвы и Пекина вышли на беспрецедентно высокий уровень.

В поздравительной телеграмме Медведев указал, что за последние годы авторитет Китая на международной арене укрепился. Страна достигла значительных успехов и новых достижений в социально-экономическом и научно-техническом развитии.

По словам российского премьера, отношения двух держав вышли на беспрецедентно высокий уровень: реализуются крупные совместные проекты в энергетике, промышленности, транспортной инфраструктуре, высоких технологиях и культуре.