Медведев поздравил премьера Госсовета КНР с 70-летием Китая
Глава правительства Дмитрий Медведев поздравил премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна с 70-летним юбилеем КНР. Руководитель кабмина подчеркнул, что отношения Москвы и Пекина вышли на беспрецедентно высокий уровень.
В поздравительной телеграмме Медведев указал, что за последние годы авторитет Китая на международной арене укрепился. Страна достигла значительных успехов и новых достижений в социально-экономическом и научно-техническом развитии.
По словам российского премьера, отношения двух держав вышли на беспрецедентно высокий уровень: реализуются крупные совместные проекты в энергетике, промышленности, транспортной инфраструктуре, высоких технологиях и культуре.
«В текущем году отмечается также 70-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. Убежден, что общими усилиями мы сможем придать дополнительный импульс наращиванию всего комплекса двустороннего сотрудничества», — добавил он.