Николай Валуев не станет слушать Грету Тунберг в Госдуме

Заместитель главы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев уверен, что шведская активистка Грета Тунберг «высказывает не свои мысли». Слова Валуева 1 октября передает телеканал «360».

Депутат заявил, что не стал бы слушать выступление активистки в Госдуме.

«Буду относиться к ее высказываниям более серьезно, когда она получит образование», — резюмировал депутат.

Ранее первый заместитель председателя комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов передал письмо в посольство Швеции в России с приглашением Тунберг выступить в нижней палате российского парламента. Пока что приглашение осталось без ответа.

Грета Тунберг — шведская шестнадцатилетняя активистка. В прошлом году школьница начала подходить к шведскому парламенту, требуя усилить меры по борьбе с изменением климата. Так ее инициатива выросла в международное движение FridaysForFuture. Ранее девушка выступила в ООН, где заявила, что мировые лидеры украли у нее детство.