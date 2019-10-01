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12:24   1 Октября 2019
Россия

Николай Валуев не станет слушать Грету Тунберг в Госдуме

Николай Валуев не станет слушать Грету Тунберг в Госдуме

Заместитель главы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев уверен, что шведская активистка Грета Тунберг «высказывает не свои мысли». Слова Валуева 1 октября передает телеканал «360»

Депутат заявил, что не стал бы слушать выступление активистки в Госдуме. 

«Буду относиться к ее высказываниям более серьезно, когда она получит образование», — резюмировал депутат.

Ранее первый заместитель председателя комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов передал письмо в посольство Швеции в России с приглашением Тунберг выступить в нижней палате российского парламента. Пока что приглашение осталось без ответа. 

Грета Тунберг — шведская шестнадцатилетняя активистка. В прошлом году школьница начала подходить к шведскому парламенту, требуя усилить меры по борьбе с изменением климата. Так ее инициатива выросла в международное движение FridaysForFuture. Ранее девушка выступила в ООН, где заявила, что мировые лидеры украли у нее детство. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #валуев

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