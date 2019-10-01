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12:22   1 Октября 2019
Россия

Песков заявил, что ситуацией в онкоцентре им. Блохина занимается Минздрав

Песков заявил, что ситуацией в онкоцентре им. Блохина занимается Минздрав

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация в онкологическом центре имени Блохина находится под контролем Минздрава, а Кремль контролировать положение дел в отдельном лечебном заведении не может. Об этом сообщает корреспондент ФАН.

В понедельник, 30 сентября, СМИ написали о детских онкологах из центра имени Блохина, выступивших с обращением о готовности уволиться в полном составе, если руководство медцентра не будет сменено. Сообщалось, что комиссия Минздрава будет работать по этому поводу в онкоцентре до 6 октября.

«Кремль не может контролировать ситуацию с положением дел в отдельном лечебном заведении, это было бы неверно и абсурдно. Этим занимается Минздрав, в настоящий момент у меня нет какой-то свежей информации», — ответил Песков на вопрос о том, контролируется ли в Кремле ситуация с онкоцентром.

Песков заявил, что ситуацией в онкоцентре им. Блохина занимается Минздрав

Пресс-секретарь российского главы также отметил, что согласно некой публикации объем проблем в медицинском учреждении «преувеличен». По его словам, сейчас онкологический центр продолжает работу в обычном режиме: «Нам неизвестно, обращались ли врачи в министерство здравоохранения и вы знаете, что сегодня есть публикация, которая свидетельствует о том, что объем проблем преувеличен, что учреждение работает в обычном режиме», — заключил пресс-секретарь президента.

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Автор: Тимофей Булочкин
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