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12:24   1 Октября 2019
Россия

Шесть человек во Владимирской области пострадали в ДТП с микроавтобусом

Шесть человек во Владимирской области пострадали в ДТП с микроавтобусом

Два грузовика и микроавтобус «Газель» столкнулись во вторник утром на 184-м километре трассы М7 «Волга» во Владимирской области.

Как сообщает пресс-служба УМВД, авария произошла в 8.00 по московскому времени. Перевозившая людей «Газель», как отмечается не была маршруткой.

«По предварительной информации, произошло столкновение двух грузовых автомобилей и микроавтобуса «Газель». По состоянию на 10.00 известно о 6 пострадавших – водителях грузовых авто, одном пассажире грузовика (госпитализированы) и трех пассажирах «Газели», - сообщила глава пресс-служба ведомства Ирина Гавриченко, отметив, что трем пассажиром микроавтобуса госпитализация не потребовалась.

Также отмечается, что на данном участке трассы автомобильное движение до сих пор затруднен. На месте аварии работают сотрудники дорожной полиции, осуществляется регулировка движения и направление транспортного потока по объездным путям.

Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия уточняются.

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Автор: Александр Люблинский
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