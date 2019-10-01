Мадуро и Путин кратко затрагивали вопросы долговых обязательств Венесуэлы перед РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 1 октября, подтвердил, что вопросы долговых обязательств кратко затрагивали в ходе недавнего визита венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

Журналисты напомнили, что Каракас возобновляет переговоры по выплате внешнего долга и спросили у представителя Кремля, обращался ли Мадуро к Путину во время недавней встречи с просьбой реструктуризовать долг Венесуэлы перед РФ, передает Федеральное агентство новостей. Представители СМИ попросили уточнить позицию Москвы.