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12:03   1 Октября 2019
Россия

Мадуро и Путин кратко затрагивали вопросы долговых обязательств Венесуэлы перед РФ

Мадуро и Путин кратко затрагивали вопросы долговых обязательств Венесуэлы перед РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 1 октября, подтвердил, что вопросы долговых обязательств кратко затрагивали в ходе недавнего визита венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

Журналисты напомнили, что Каракас возобновляет переговоры по выплате внешнего долга и спросили у представителя Кремля, обращался ли Мадуро к Путину во время недавней встречи с просьбой реструктуризовать долг Венесуэлы перед РФ, передает Федеральное агентство новостей. Представители СМИ попросили уточнить позицию Москвы.

«Вопросы долговых обязательств кратко затрагивались в ходе недавнего визита. Это единственное, что я могу подтвердить», — ответил Песков.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #венесуэла #мадуро

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