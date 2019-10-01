Франция и Британия пытались «умиротворить» Гитлера

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин во вторник, 1 октября, заявил, что ответственность за развязывание Второй Мировой войны лежит в том числе на тогдашнем руководстве Франции и Великобритании, которое пыталось «умиротворить» Берлин и использовать Германию против Советского Союза.

«Предпосылки Второй Мировой войны сложились не в одночасье», — добавил Нарышкин.

По его словам, основная вина за развязывание конфликта, безусловно, лежит на германских нацистах. Однако, когда они объявили врагом Советский Союз и русский большевизм, гитлеровская идеология нашла немало защитников в высоких кабинетах европейских столиц, прежде всего, Лондона и Парижа.

Нарышкин подчеркнул, что именно с подачи французской и британской сторон, которые считали главным противником Гитлера исключительно СССР, у нацисткой Германии получилось не только создать мощную армию, но и провести аншлюс Австрии и раздел Чехословакии.

Позже Лондон и Париж «прозрели» насчет планов Гитлера, продолжил глава СВР, но не смогли выстроить доверительные отношения с Москвой. Франция и Британия предложили СССР возобновить военно-техническое сотрудничество, но московские переговоры летом 1939 года можно счесть большим авансом, который , к сожалению, себя не оправдал.