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12:06   1 Октября 2019
Политика

Песков заявил, что Москва и Минск не ведут переговоров о размещении базы РФ в Белоруссии

Песков заявил, что Москва и Минск не ведут переговоров о размещении базы РФ в Белоруссии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Москва и Минск на данный момент не обсуждают вопрос размещения российской военно-воздушной базы на территории Белоруссии. Об этом пишет ФАН.

Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макеев заявил, что в размещении военно-воздушной базы РФ на территории республики нет смысла, поэтому в повестке российско-белорусских отношений этот вопрос не стоит.

Песков отметил, что между двумя странами есть довольно большой объем союзнических обязательств.

«Поэтому, действительно, существует много взаимных обязательств, которые компенсируют отсутствие подобного пункта базирования или базы, можно как угодно это называть. Но в настоящий момент какого-либо обсуждения не ведется», — сказал он.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #песков #белоруссия #военная база

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