Песков заявил, что Москва и Минск не ведут переговоров о размещении базы РФ в Белоруссии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Москва и Минск на данный момент не обсуждают вопрос размещения российской военно-воздушной базы на территории Белоруссии. Об этом пишет ФАН.

Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макеев заявил, что в размещении военно-воздушной базы РФ на территории республики нет смысла, поэтому в повестке российско-белорусских отношений этот вопрос не стоит.

Песков отметил, что между двумя странами есть довольно большой объем союзнических обязательств.