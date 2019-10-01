Президент России Владимир Путин встретится с главой ExxonMobil Дарреном Вудсом. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам Пескова, встреча состоится в среду, 2 октября, в рамках Российской энергетической недели. Путин и Вудс планируют обсудить тему потенциального сотрудничества, передает Федеральное агентство новостей слова пресс-секретаря российского президента. Встреча будет отдельной, но короткой, уточнил Песков.

Российская энергетическая неделя пройдет со 2 по 5 октября, она является важнейшим отраслевым мероприятием в России. Организатором недели выступает министерство энергетики при поддержке фонда «Росконгресс». В официальной программе заявлено более 70 деловых встреч. Об участии Владимира Путина стало известно на минувшей неделе. В ходе переговоров Владимир Путин пригласил на мероприятие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.