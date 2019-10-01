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12:09   1 Октября 2019
Россия

Песков заявил, что Путину доложат о ситуации с Черкалиным

Песков заявил, что Путину доложат о ситуации с Черкалиным

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенту РФ Владимиру Путину доложат о ситуации с полковником ФСБ Кириллом Черкалиным. Об этом 1 октября сообщает Федеральное агентство новостей.

Во вторник в ходе выступления на пресс-конференции Песков заявил, что президент Путин летит в Армению, поэтому вряд ли обратит внимание на ситуацию с Черкалиным. Однако он добавил, что Путину эту информацию доложат наряду с другими. 

Песков напомнил, что глава государства не выполняет следственные действия, и призвал дождаться решения суда.

«В настоящий момент ведутся следственные действия и нужно просто дождаться судебного вердикта», — сказал он.

Ранее московский суд не стал закрывать от публики рассмотрение иска Генпрокуратуры к обвиняемому в мошенничестве Черкалину и его семье по поводу взыскания имущества и 6,3 миллиарда рублей. СК считает, что полковник ФСБ причастен к делу о мошенничество на 490 миллионов рублей, а также получению взятки в размере 52 миллиона рублей. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #взятка #фсб #политика #общество

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