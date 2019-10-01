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Пенсионерам Крыма повысили прожиточный минимум

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 В Минздраве прокомментировали угрозы врачей уволиться из онкоцентра Блохина

В Минздраве прокомментировали угрозы врачей уволиться из онкоцентра Блохина

Порошенко не явился в институт в Киеве для проверки на полиграфе

Порошенко не явился в институт в Киеве для проверки на полиграфе

 Глава МИД Белоруссии озвучил главные проблемы интеграции Москвы и Минска

Глава МИД Белоруссии озвучил главные проблемы интеграции Москвы и Минска
МИД РФ сожалеет, что вывод беженцев из лагеря Эр-Рукбан сорвался из-за США

МИД РФ сожалеет, что вывод беженцев из лагеря Эр-Рукбан сорвался из-за США

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Эстонские перевозчики добавили новые рейсы в Петербург
13:00   1 Октября 2019
Россия

ИА «Политика Сегодня» присоединяется к медиагруппе «Патриот»

ИА «Политика Сегодня» присоединяется к медиагруппе «Патриот»

Россия — великая и неделимая держава, и мы должны сохранить ее такой для будущих поколений.

На фоне развития современных технологий и интернета растет количество СМИ, в том числе антироссийских, которые продвигают негативную информацию и не замечают того хорошего, что происходит в стране.

В связи с этим Федеральное агентство новостей совместно с информационными агентствами «Политика сегодня», «Народные новости» и «Экономика сегодня» приняли решение о создании медиагруппы «Патриот», к которой уже присоединились.

Цель медиагруппы — максимальное распространение информации о происходящих в России событиях для создания благоприятного информационного пространства, направленного на развитие страны.

Патриотизм — это любовь к своей стране, уважение ее культуры и традиций. Мы разделяем эти взгляды и предлагаем вам статью частью медиагруппы «Патриот».

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Автор: Редакция ИА «Политика Сегодня»
#россия #медиа

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