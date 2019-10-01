Путин обсудит на встрече с Рухани ситуацию в Ормузском проливе и СВПД

Российский президент Владимир Путин обсудит во время сегодняшней встречи с главой Ирана Хасаном Роухани напряженную ситуацию в районе Ормузского пролива и скорое сокращение иранской стороной обязательств по СВПД. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сегодня Путин и Роухани встретятся один на один, отметил Песков. Лидеры двух стран обсудят напряженную ситуацию по Совместному всеобъемлющему плану действий — политическому соглашению между Ираном и группой шести государств относительно ядерной программы Ирана. Группа состоит из США, России, Китая, Великобритании и Франции — пяти членов Совбеза ООН, а также Германии.

«Сегодня планируется встреча один на один. Это и напряженная ситуация в районе Ормузского пролива, это и, естественно, ситуация с СВПД: 60 дней, которые были обозначены иранской стороной, перед тем, как они сделают дальнейшие шаги по сокращению объема своих обязательств, истекают постепенно, и это является предметом обеспокоенности», — сообщил Песков.

Пресс-секретарь главы РФ уточнил, что пока все инициативы по урегулированию ситуации с ядерной программой Ирана, в том числе и французская, не дают желаемых результатов и положение дел остается напряженным. «Конечно, это все будет обсуждаться», — заключил Песков.

Ранее министр нефти Ирана Бижан Зангане анонсировал встречу с российским министром энергетики Александром Новаком 30 сентября.