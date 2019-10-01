Как «защитить» и разорить Саудовскую Аравию по-американски

Как разорить «союзника» и сделать его более покладистым. Правильно, надо показать ему его полное бессилие и отсутствие вариантов выбора. А затем впарить по горячим следам кучу ненужного металлолома по баснословной цене. Причем такого, что покупатель разоряется не сразу, а по мере его эксплуатации.

Именно так и поступили американцы со своим «стратегическим союзником» на Ближнем Востоке — Саудовской Аравией.

Проблема есть и ее надо решать

«Ни одна из систем ПВО и ПРО в мире, в том числе американская MIM-104 Patriot, не способна отразить атаку, которая была совершена на нефтяные объекты Саудовской Аравии», — утверждал на пресс-брифинге глава Объединенного комитета начальника штабов США Джозеф Данфорд.

Так представитель Пентагона десятью днями ранее оправдывал бессилие американских противоракетных систем во время «атаки дронов» на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии.

При этом американский генерал отметил, что проблему «дронов» может решить только выстраивание над территорией Саудовской Аравии «многослойной системы обороны». И то решить не полностью, а только частично, насколько это вообще сегодня возможно.

А потому, в ответ на просьбу Королевства о помощи, президент США Дональд Трамп быстро «одобрил» развертывание в регионе дополнительных сил. По словам представителя Пентагона Джонатана Хоффмана, контингент будет усилен одной батареей ЗРК Patriot, четырьмя радарами Sentinel и двумястами военными.

Действительно, с генералом Данфордом трудно не согласиться. Ни одна система ПРО не способна отразить заранее спланированную на саму себя атаку. Но суть даже не в этом. Давайте проследим за логикой американцев далее.

Итак, ни одна система отразить удар не может, но американцы сделают все, чтобы в будущем подобные атаки были бы невозможны. Звучит логично. И что они для этого делают? Правильно, перебрасывают еще одну батарею систем ПРО, тех самых, которые «не могут отразить атаку» и которых у той же самой Саудовской Аравии уже есть «вагон и маленькая тележка».

А далее к развертыванию планируется и новейшая американская системы ПРО THAAD. Именно эти системы, вероятнее всего, по логике американцев «могут отразить атаку». Впрочем, системы пока будут находиться в США в готовности к переброске в КСА «в любой момент», когда та созреет на покупку. И на этом месте открываются любопытные подробности.

Золотыми ракетами по воробьям

Любое оружие имеет смысл применять, если стоимость применения дешевле уровня потенциальных материальных потерь.

Атака на саудовские нефтеочистительные заводы, которая уже названа беспрецедентной и сверхудачной, обошлась Королевству (не будем считать потенциальных выгод саудитов, которые вследствие скачка цен на нефть несоизмеримо выше) в сумму от силы несколько сот миллионов долларов (и то если продолжать верить официальной саудовской информации, а не тем «провокаторам», которые заявляют, что поражены были не особо нужные и ценные объекты).

Во сколько бы обошлось Королевству отражение подобной атаки современными американскими комплексами THAAD (хваленые Patriot мы в расчет не берем, так как по словам американского же генерала они по-определению не способны ее отразить).

Стоимость сверхдорогущих комплексов, их амортизацию и расходы на текущую эксплуатацию не считаем. Просто возьмем стоимость самих ракет и прикинем во сколько бы обошлось саудитам попытка отразить удар аналогичный удару 14 сентября (с далеко не очевидным 100% успехом).

Одна ракета весом 900 кг комплекса стоит сегодня порядка 21-23 миллионов долларов (в зависимости от того по какой цене американцам удается их продать). Если перевести эту стоимость в «золотой эквивалент», то мы убедимся, что стреляет этот самый THAAD самым что ни на есть золотом.

На сегодня тройская унция чистого «желтого» металла стоит примерно полторы тысячи долларов. Один килограмм американской ракеты стоит 23-25 тысяч долларов. В одном килограмме около 32 тройских унций. Итого стоимость тройской унции ракеты составляет 720-780 долларов. Это примерно рыночная стоимость унции золота 585-ой пробы.

Считается, что для надежного поражения цели нужен запуск двух ракет. Во время атаки было поражено 17 саудовских объектов. Если предположить, что «хуситы» били точно в цель и ни одна ракета или «дрон» (саудиты пока до конца не определились, кто же их «атаковал») не промахнулся, то для их отражения нужно 34 ракеты стоимостью порядка 800 миллионов. Вот и получается, что отражение одной аналогичной атаки обойдется Королевству дороже потенциального урона. И это при всех возможных допущениях в их пользу, которые отражены в приблизительном расчете.

Кому нужна такая защита, которая разоряет гораздо сильнее противника — вопрос риторический. И зачем покупать золотые ракеты, если буквально рядом в Сирии российские «панцири» раз за разом успешно отбивают подобные нападения на охраняемые ими объекты. Причем с очень скромной «себестоимостью».

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