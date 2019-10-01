Кремль не располагает информацией о том, что сотрудник ЦРУ вел этим летом тренинги в ФБК

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что любые попытки иностранных государств вмешаться во внутренние дела России являются категорически неприемлемыми. Москва всегда принимала и будет принимать меры, чтобы оградиться от подобного, пишет ФАН.

По словам журналистов, Федеральное агентство новостей выяснило, что глава службы безопасности посольства США в Москве, сотрудник ЦРУ Стивен Секстон вел этим летом тренинги в ФБК Навального. Он подробно рассказывал сотрудникам организации, как надо проводить уличные акции. Корреспондент ФАН поинтересовался, если эта информация подтвердится, следует ли считать это очередным примером вмешательства США.

«Мы не видели этой информации, не знаем, насколько она достоверна. Любые проявления вмешательства во внутренние дела России являются категорически неприемлемыми», — подчеркнул Песков.

Кроме того, пресс-секретарь президент РФ добавил, что Москва осуществляет постоянное противодействие подрывной работе иностранных спецслужб.