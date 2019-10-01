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12:02   1 Октября 2019
Россия

Запад навязывает порядок в зависимости от желаний США, заявил Рябков

Запад навязывает порядок в зависимости от желаний США, заявил Рябков

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о подмене норм международного права «порядком, основанным на правилах» и подчеркнул желание США навязать международному сообществу эти самые нормы и правила, которые постоянно меняются.

Об этом Рябков сообщил во время своего выступления на международном форуме «Россия и Ибероамерика в глобализирующемся мире».

«Главную проблему мы видим за стремлением определенных кругов, прежде всего в северной части Америки, навязать международному сообществу эти самые нормы и правила, которые меняются в зависимости от текущей конъюнктуры, в зависимости от предпочтений, которым сейчас следует та или иная администрация США, союзники США и их единомышленники», — заявил Рябков, цитирует ТАСС.

Запад навязывает порядок в зависимости от желаний США, заявил Рябков

Рябков отметил, что в Кремле убеждены в безальтернативности прочной системы международно-правовых норм и взаимного уважения государств — только на этой основе возможно развивитие латиноамериканских государств согласно принципу «единства многообразия».

Ранее Рябков заявил, что РФ продолжит развивать партнерские взаимовыгодные отношения со странами Латинской Америки и Карибского бассейна.

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Автор: Тимофей Булочкин
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