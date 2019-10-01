Кремль рассказал об ожиданиях от заседания контактной группы в Минске по Донбассу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал об ожиданиях от заседания контактной группы в Минске по Донбассу. По словам представителя Кремля, Москва слышала разные заявления от властей Украины.

Песков выразил надежду на то, что сегодня по данному вопросу наступит ясность и Киев сможет определиться со своей позицией по «формуле Штайнмайера». По словам Пескова, Украина можно как отойти от прежних договоренностей, так и скорректировать позицию по этому вопросу. При этом Песков заявил, что если Киев откажется от прежней позиции, то Кремль по-прежнему будет искать пути решения проблему, но в меру своих возможностей. Это существенно затормозит процесс, передает слова Пескова Федеральное агентство новостей.

Ранее украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что контактная группа по Донбассу должна письменно согласовать текст «формулы Штайнмайера». Только после этого ее вынесут на обсуждение «нормандской четверки», в состав которой входят РФ, ФРГ, Франция и Украина.