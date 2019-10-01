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11:45   1 Октября 2019
Россия

Российские специалисты по военно-технической поддержке прибыли в Венесуэлу

Российские специалисты по военно-технической поддержке прибыли в Венесуэлу

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что российские специалисты по военно-технической поддержке прибыли в Венесуэлу в рамках плановой ротации. Об этом 1 октября сообщает РИА Новости. 

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в стране находятся два российских воздушных судна со специалистами по военно-технической поддержке. 

По словам Рябкова, состав российских групп, обслуживающих технику, периодически меняется. 

«Ротация плановая, она проводится в зависимости от того, какого рода оборудование и техника требуют сервиса. Никакого наращивания, тем более никакого континента нашего там нет и быть не может», — сказал Рябков.

Ранее Рябков прокомментировал возможную отставку Волкера. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #рябков #общество #венесуэла

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