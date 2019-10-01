Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что российские специалисты по военно-технической поддержке прибыли в Венесуэлу в рамках плановой ротации. Об этом 1 октября сообщает РИА Новости.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в стране находятся два российских воздушных судна со специалистами по военно-технической поддержке.

По словам Рябкова, состав российских групп, обслуживающих технику, периодически меняется.

«Ротация плановая, она проводится в зависимости от того, какого рода оборудование и техника требуют сервиса. Никакого наращивания, тем более никакого континента нашего там нет и быть не может», — сказал Рябков.

Ранее Рябков прокомментировал возможную отставку Волкера.