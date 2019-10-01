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11:30   1 Октября 2019
Россия

Путин поучаствует в заседании высшего Евразийского экономического совета

Путин поучаствует в заседании высшего Евразийского экономического совета

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во вторник, 1 октября, сообщил, что Владимир Путин в течение нескольких минут поучаствует в заседании Высшего Евразийского экономического совета. По его словам, заседание пройдет сначала в узком составе, затем с участием иранского лидера Хасана Рухани, молдавского коллеги Игоря Додона и премьер-министра Сингапура, затем будет уже в расширенном составе, передает Федеральное агентство новостей.

«Потом подпишут итоговые документы», — добавил Песков.

Президенты и премьер подпишут соглашение о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим сообществом и Сингапуром. Предусматривается также отдельная беседа Путина с Рухани. После президент РФ вместе с коллегами посетит пленарное заседание международного форума «Транзитный потенциал евразийского континента» и встретится с премьер-министром Армении.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #додон #рухани

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