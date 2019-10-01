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11:40   1 Октября 2019
Россия

Оппозиционеры не смогут присвоить себе освобождение фигурантов «московского дела»

Оппозиционеры не смогут присвоить себе освобождение фигурантов «московского дела»

Вчера Мосгорсуд пересмотрел наказание для актеру Павлу Устинову, которому ранее Тверской суд Москвы за применение насилия в отношении росгвардейца на акции 27 июля приговорил к трем с половиной годам колонии. Фемида выслушала доводам защиты, показания самого Устинова и свидетелей, удовлетворив представление прокуратуры и заменив наказание на год условно.

Активиста кампании Любови Соболь и тренера сборщиков ее подписей Алексея Миняйло – еще одного фигуранта «московского дела», ранее признали невиновным в организации массовых беспорядков (знаменитая 212 «дадинская» статья») и 26 сентября выпустили прямо в зале суда.

Лагерь оппозиции встретил эти новости как свою «победу» - мол, людей отпускают, а все потому, что об этих случаях они много говорили, и власть боится возмущения людей. Вывод; нужно продолжать давить новыми митингами, и тогда отпустят всех «узников совести» из списка, виновных якобы лишь в неприятии существующей российской власти.

По мнению Алексея Навального, Любови Соболь, Ильи Яшина и других деятелей, только протесты заставят суды быть справедливыми. Именно с такой повесткой Навальный звал людей на новый митинг 29 сентября.

Оппозиционеры не смогут присвоить себе освобождение фигурантов «московского дела»

Чувство собственной значимости у Навального год от года растет, в отличие от реального доверия к нему, но вряд ли эта акция очень помогла заключенным. При том, что среди них есть не только горячие бунтари и люди, оказавшиеся в неудачное время на улице, но и довольно одиозные персонажи, сами готовые сознательно вредить или раскачивать других на преступления.

Узники без совести

В числе новых «узников совести» есть, например, подмосковный менеджер Владислав Синица. Молодой человек оказался за решеткой после того, как написал твит, в котором прямо призывал похищать и убивать детей росгвардейцев, выполняющих свою работу по охране порядка – суд признал его виновным в сетевом экстремизме. Подконтрольные оппозиции ресурсы наперебой рассказывают о жуткой логике российских судов, когда реальный убийца получает такой же срок, и о том, как жалко, если парень будет сидеть за «несчастный твит».

Оппозиционеры не смогут присвоить себе освобождение фигурантов «московского дела»

Если почитать весь его твиттер, парня становится и правда немного жалко: наверное, несколько лет носиться со сверхценной идеей о снафф-видео (документальные записи реальных изнасилований и убийств) со всеми, кто тебе не нравится, и правда нелегко, и обращение за помощью к врачу могло бы ему помочь. Но публичный призыв убивать людей по признаку принадлежности к определенной социальной или этнической группе закон трактует как преступление, и вменяемый человек это понимает.

Другой случай - призер Всероссийской олимпиады, студент ВШЭ Егор Жуков. Его тоже обвиняли в организации массовых беспорядков, интеллигентный юноша вызывал у многих симпатии, даже проректор ВШЭ Валерия Касамара (на тот момент кандидат в Мосгордуму) за него поручилась. Обвинения в организации беспорядков с него сняли, но все оказалось интереснее: следствие обнаружило, что талантливый студент, прослушавший несколько спецкурсов на Западе, записывал и выкладывал ролики, в которых тезисно, внятно и с предложениями конкретных действий представлял свою программу…госпереворота. Статью переквалифицировали в публичные призывы к экстремистской деятельности, и следствие возобновилось, сам Жуков ждет суда под домашним арестом.

Имена Кирилла Жукова, Данила Беглеца, Ивана Подкопаева и Константина Котова, которые все же отправились в колонию на сроки от двух до трех с половиной лет, также звучали в повестке митинга «Отпускай!». Хотя эти люди на самом деле не ограничивались словами и плакатами, выходя на несогласованные акции, и предпринимали реальные действия против полиции и Росгвардии, за что и понесли наказание.

Оппозиционеры не смогут присвоить себе освобождение фигурантов «московского дела»Справедливость – заслуга общества

Интересно, что тех же Устинова, Миняйло, как ранее журналиста Ивана Голунова, активно защищали люди диаметрально противоположенных несистемной оппозиции взглядов - в России традиционно высокий запрос на справедливость, и запрашиваемые прокуратурой наказания для них показались чрезмерными многим лоялистам и патриотам. Тогда как сторонники Алексея Навального, да и он сам, считают суды «несправедливыми и жестокими» только если под внимание системы попадает их человек, а на остальных им или наплевать, или они сами рады помочь идейного противника посадить. Тот же Навальный в свое время написал донос на активиста ультраправых взглядов Максима Марцинкевича, известного как Тесак, и что-то он не спешит раскаиваться в «сотрудничестве с режимом».

Эти примеры говорят о том, что как бы ни старалась оппозиция убедить всех в ангажированности российской судебной системы, якобы преследующей людей исключительно из-за политических взглядов при молчаливом одобрении «серой массы», на деле далеко не все так плохо. Никто не говорит, что недостатков, ошибок и несправедливых приговоров в нашей стране не бывает. Но конкретно в этой ситуации суд и следствие работают под пристальным вниманием всего российского общества, имеют дело с реальными фактами и не отступают от принципа законности. И смягчение приговора Устинову, а также освобождение Миняйло и вышедших еще до выборов из СИЗО Даниила Конона, Валерия Костенка, Сергея Абаничева и Владислава Барабанова – заслуга суда и общества в целом, а не бессмысленной истерики отрабатывающих свои гонорары лидеров оппозиционной тусовки.

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Автор: Игорь Каркаров
#москва #навальный #митинги #мосгордума

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