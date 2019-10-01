Оппозиционеры не смогут присвоить себе освобождение фигурантов «московского дела»

Вчера Мосгорсуд пересмотрел наказание для актеру Павлу Устинову, которому ранее Тверской суд Москвы за применение насилия в отношении росгвардейца на акции 27 июля приговорил к трем с половиной годам колонии. Фемида выслушала доводам защиты, показания самого Устинова и свидетелей, удовлетворив представление прокуратуры и заменив наказание на год условно.

Активиста кампании Любови Соболь и тренера сборщиков ее подписей Алексея Миняйло – еще одного фигуранта «московского дела», ранее признали невиновным в организации массовых беспорядков (знаменитая 212 «дадинская» статья») и 26 сентября выпустили прямо в зале суда.

Лагерь оппозиции встретил эти новости как свою «победу» - мол, людей отпускают, а все потому, что об этих случаях они много говорили, и власть боится возмущения людей. Вывод; нужно продолжать давить новыми митингами, и тогда отпустят всех «узников совести» из списка, виновных якобы лишь в неприятии существующей российской власти.

По мнению Алексея Навального, Любови Соболь, Ильи Яшина и других деятелей, только протесты заставят суды быть справедливыми. Именно с такой повесткой Навальный звал людей на новый митинг 29 сентября.

Чувство собственной значимости у Навального год от года растет, в отличие от реального доверия к нему, но вряд ли эта акция очень помогла заключенным. При том, что среди них есть не только горячие бунтари и люди, оказавшиеся в неудачное время на улице, но и довольно одиозные персонажи, сами готовые сознательно вредить или раскачивать других на преступления.

Узники без совести

В числе новых «узников совести» есть, например, подмосковный менеджер Владислав Синица. Молодой человек оказался за решеткой после того, как написал твит, в котором прямо призывал похищать и убивать детей росгвардейцев, выполняющих свою работу по охране порядка – суд признал его виновным в сетевом экстремизме. Подконтрольные оппозиции ресурсы наперебой рассказывают о жуткой логике российских судов, когда реальный убийца получает такой же срок, и о том, как жалко, если парень будет сидеть за «несчастный твит».

Если почитать весь его твиттер, парня становится и правда немного жалко: наверное, несколько лет носиться со сверхценной идеей о снафф-видео (документальные записи реальных изнасилований и убийств) со всеми, кто тебе не нравится, и правда нелегко, и обращение за помощью к врачу могло бы ему помочь. Но публичный призыв убивать людей по признаку принадлежности к определенной социальной или этнической группе закон трактует как преступление, и вменяемый человек это понимает.

Другой случай - призер Всероссийской олимпиады, студент ВШЭ Егор Жуков. Его тоже обвиняли в организации массовых беспорядков, интеллигентный юноша вызывал у многих симпатии, даже проректор ВШЭ Валерия Касамара (на тот момент кандидат в Мосгордуму) за него поручилась. Обвинения в организации беспорядков с него сняли, но все оказалось интереснее: следствие обнаружило, что талантливый студент, прослушавший несколько спецкурсов на Западе, записывал и выкладывал ролики, в которых тезисно, внятно и с предложениями конкретных действий представлял свою программу…госпереворота. Статью переквалифицировали в публичные призывы к экстремистской деятельности, и следствие возобновилось, сам Жуков ждет суда под домашним арестом.

Имена Кирилла Жукова, Данила Беглеца, Ивана Подкопаева и Константина Котова, которые все же отправились в колонию на сроки от двух до трех с половиной лет, также звучали в повестке митинга «Отпускай!». Хотя эти люди на самом деле не ограничивались словами и плакатами, выходя на несогласованные акции, и предпринимали реальные действия против полиции и Росгвардии, за что и понесли наказание.

Справедливость – заслуга общества

Интересно, что тех же Устинова, Миняйло, как ранее журналиста Ивана Голунова, активно защищали люди диаметрально противоположенных несистемной оппозиции взглядов - в России традиционно высокий запрос на справедливость, и запрашиваемые прокуратурой наказания для них показались чрезмерными многим лоялистам и патриотам. Тогда как сторонники Алексея Навального, да и он сам, считают суды «несправедливыми и жестокими» только если под внимание системы попадает их человек, а на остальных им или наплевать, или они сами рады помочь идейного противника посадить. Тот же Навальный в свое время написал донос на активиста ультраправых взглядов Максима Марцинкевича, известного как Тесак, и что-то он не спешит раскаиваться в «сотрудничестве с режимом».

Эти примеры говорят о том, что как бы ни старалась оппозиция убедить всех в ангажированности российской судебной системы, якобы преследующей людей исключительно из-за политических взглядов при молчаливом одобрении «серой массы», на деле далеко не все так плохо. Никто не говорит, что недостатков, ошибок и несправедливых приговоров в нашей стране не бывает. Но конкретно в этой ситуации суд и следствие работают под пристальным вниманием всего российского общества, имеют дело с реальными фактами и не отступают от принципа законности. И смягчение приговора Устинову, а также освобождение Миняйло и вышедших еще до выборов из СИЗО Даниила Конона, Валерия Костенка, Сергея Абаничева и Владислава Барабанова – заслуга суда и общества в целом, а не бессмысленной истерики отрабатывающих свои гонорары лидеров оппозиционной тусовки.