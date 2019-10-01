Порошенко не явился в институт в Киеве для проверки на полиграфе

Экс-президент Украины Петр Порошенко во вторник 1 октября не пришел на психологическую экспертизу с применением полиграфа, которая была ему назначена в киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз.

По словам заведующего отделением психологических исследований Юрия Ирхина, институт готов к проведению назначенной судом проверки в 10.00 по московскому времени, но Порошенко на нее не явился.

«Решением следственного судьи Печерского районного суда была назначена судебно-психологическая экспертиза Порошенко Петра Алексеевича с применением компьютерного полиграфа. Мы готовы к проведению... Петр Алексеевич не приехал», - рассказал он.

При этом завотделением отметил, что проведение подобных экспертиз может осуществляться только специальными ведомствами, например, Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз, и невозможно в студии телеканала. Также он отметил, что прохождение экспертизы является сугубо добровольным.

По какому из 1З уголовных дел, фигурантом которых является Порошенко, была назначена судебная экспертиза, Ирохин не уточнил.