Дальний Восток по электронной визе чаще всего посещают китайские туристы

Китайские туристы чаще других пользуются электронными визами для посещения Дальнего Востока. Об этом рассказали власти Приморья.

С момента введения упрощенного режима въезда регион посетили более 83 тысяч жителей Китая. Также возможностью пользуются японские туристы — около 22 тысяч человек. На третьем месте оказались гости из Сингапура — 239 визитеров.

Напомним, упрощенный визовый режим действует в регионе с августа 2017 года. Иностранные туристы могут попасть на Дальний Восток через аэропорты, морские и железнодорожные пункты пропуска, оформив разрешение на въезд через интернет. Данный режим предусмотрен для жителей 19 стран: Индии, Китая, Северной Кореи, Мексики, Сингапура, Японии, Алжира, Бахрейна, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии, Туниса, Турции.