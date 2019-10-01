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11:34   1 Октября 2019
Россия

Дальний Восток по электронной визе чаще всего посещают китайские туристы

Дальний Восток по электронной визе чаще всего посещают китайские туристы

Китайские туристы чаще других пользуются электронными визами для посещения Дальнего Востока. Об этом рассказали власти Приморья. 

С момента введения упрощенного режима въезда регион посетили более 83 тысяч жителей Китая. Также возможностью пользуются японские туристы — около 22 тысяч человек. На третьем месте оказались гости из Сингапура  — 239 визитеров.

Напомним, упрощенный визовый режим действует в регионе с августа 2017 года. Иностранные туристы могут попасть на Дальний Восток через аэропорты, морские и железнодорожные пункты пропуска, оформив разрешение на въезд через интернет. Данный режим предусмотрен для жителей 19 стран: Индии, Китая, Северной Кореи, Мексики, Сингапура, Японии, Алжира, Бахрейна, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии, Туниса, Турции.

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Автор: Виктория Разумовская
#туризм #общество #дальний восток #электронные визы

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