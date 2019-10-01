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Кремль не располагает информацией о том, что сотрудник ЦРУ вел этим летом тренинги в ФБК

 Российские специалисты по военно-технической поддержке прибыли в Венесуэлу

Российские специалисты по военно-технической поддержке прибыли в Венесуэлу
Глава МИД Белоруссии озвучил главные проблемы интеграции Москвы и Минска

Глава МИД Белоруссии озвучил главные проблемы интеграции Москвы и Минска

 Украинские СМИ требуют уволить пресс-секретаря Зеленского из-за непрофессионализма

Украинские СМИ требуют уволить пресс-секретаря Зеленского из-за непрофессионализма
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11:22   1 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Глава МИД Белоруссии озвучил главные проблемы интеграции Москвы и Минска

Глава МИД Белоруссии озвучил главные проблемы интеграции Москвы и Минска

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей озвучил главные проблемы интеграции Москвы и Минска. По его словам, в списке главных препятствий  — три пункта. Как отметил Владимир Макей, необходимо решить эти вопросы, которые лежат на поверхности.

По словам главы белорусского МИД, главными препятствиями на пути к интеграции Минска и Москвы являются цены на нефть и газ, а также ограничения на поставки сельскохозяйственных продуктов. Владимир Макей отметил, что если не решить эти вопросы, то не стоит говорить и об углубленной интеграции. 

Ранее глава МИД Белоруссии прокомментировал возможное размещение военной базы РФ в стране. 

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Автор: Ольга Воскресенская
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