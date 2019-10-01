Глава МИД Белоруссии озвучил главные проблемы интеграции Москвы и Минска

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей озвучил главные проблемы интеграции Москвы и Минска. По его словам, в списке главных препятствий — три пункта. Как отметил Владимир Макей, необходимо решить эти вопросы, которые лежат на поверхности.

По словам главы белорусского МИД, главными препятствиями на пути к интеграции Минска и Москвы являются цены на нефть и газ, а также ограничения на поставки сельскохозяйственных продуктов. Владимир Макей отметил, что если не решить эти вопросы, то не стоит говорить и об углубленной интеграции.

Ранее глава МИД Белоруссии прокомментировал возможное размещение военной базы РФ в стране.