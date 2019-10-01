РФ развивает партнерские отношения с Латинской Америкой

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков во вторник, 1 октября, заявил, что Москва развивает партнерские взаимовыгодные отношения со странами Латинской Америки и Карибского бассейна. По его словам, МИД видит серьезное углубление диалога по международной, в том числе глобальной повестке дня.

РФ и страны Латинской Америки обсуждают безопасность, контроль над вооружениями, проблематику изменения климата, борьбу с новыми вызовами и угрозами, такими как незаконный оборот наркотиков и транснациональная организованная преступность. Замглавы МИД РФ добавил, что латиноамериканские страны и Москва добиваются синергетического эффекта на международных площадках.