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 Российские специалисты по военно-технической поддержке прибыли в Венесуэлу

Российские специалисты по военно-технической поддержке прибыли в Венесуэлу
Глава МИД Белоруссии озвучил главные проблемы интеграции Москвы и Минска

Глава МИД Белоруссии озвучил главные проблемы интеграции Москвы и Минска

 Украинские СМИ требуют уволить пресс-секретаря Зеленского из-за непрофессионализма

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11:28   1 Октября 2019
Россия

РФ развивает партнерские отношения с Латинской Америкой

РФ развивает партнерские отношения с Латинской Америкой

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков во вторник, 1 октября, заявил, что Москва развивает партнерские взаимовыгодные отношения со странами Латинской Америки и Карибского бассейна. По его словам, МИД видит серьезное углубление диалога по международной, в том числе глобальной повестке дня.

РФ и страны Латинской Америки обсуждают безопасность, контроль над вооружениями, проблематику изменения климата, борьбу с новыми вызовами и угрозами, такими как незаконный оборот наркотиков и транснациональная организованная преступность. Замглавы МИД РФ добавил, что латиноамериканские страны и Москва добиваются синергетического эффекта на международных площадках.

«Россия продолжит во всех направлениях развивать партнерские взаимовыгодные отношения со странами Латинской Америки и Карибского бассейна», — сказал Рябков.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #рябков #общество #латинская америка

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