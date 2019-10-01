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11:17   1 Октября 2019
Россия

Венесуэла провела выплату по долгу перед Россией

Венесуэла провела выплату по долгу перед Россией

Пресс-служба Минфина России проинформировала об очередной выплате по долгу Венесуэлы перед РФ. Об этом 1 октября сообщает РИА Новости. 

«Венесуэла провела очередной платеж по долгу России», — заявили в пресс-службе.

Однако собеседник агентства не уточнил сумму произведенного платежа.

Весной вице-премьер Антон Силуаонов сообщил, что осенью текущего года должен быть проведен платеж в 200 миллионов рублей. 

По словам заместителя министра финансов Сергея Сторчака, Венесуэла платит госдолг России два раза в год. Последний платеж был совершен в апреле 2019 года. На сегодняшний день Венесуэла выплачивает только проценты по долгу, затем начнется период возврата самого займа вместе с процентами. Каракас должен Москве три миллиарда долларов. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #долги #венесуэла

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