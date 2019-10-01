Высокую боевую готовность Сухопутных войск отметил Путин

Президент РФ Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сухопутных войск с профессиональным праздником 1 октября.

Телеграмма с поздравлением опубликована на официальном сайте Кремля. Путин заявил, что Сухопутные войска РФ достойно обеспечивают обороноспособность и национальную безопасность России, успешно осваивая современное вооружение и военную технику.

«Важно, что нынешнее поколение военнослужащих Сухопутных войск бережет и приумножает традиции патриотизма, товарищества и сплоченности, заложенные ветеранами, демонстрирует высокую боевую выучку, верность присяге и воинскому долгу», — отметил президент.

Путин подчеркнул чувство глубокой благодарности россиян, которые чтут память о подвигах выдающихся полководцев, военачальников, солдат и офицеров, которые сражались «за свободу и независимость родины» на полях жестоких сражений и не щадя своей жизни.

Напомним, 1 октября президентом Путиным был подписан указ об осеннем призыве в армию. Ожидается, что служить отправятся 132 тысячи россиян — на три тысячи меньше, чем во время осеннего призыва.