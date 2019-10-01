Украинские СМИ требуют уволить пресс-секретаря Зеленского из-за непрофессионализма и неэтичного поведения. Речь идет о Юлии Мендель, которая занимает пост пресс-секретаря президента Украины.

По мнению независимых украинских журналистов, Юлия Мендель создает искусственные конфликты и провоцирует представителей СМИ. Ранее сообщалось, что Мендель не давала задать журналисту Сергею Андрушко вопрос для Владимира Зеленского. Пресс-секретарь украинского президента говорит, что Андрушко нарушал личное пространство главы государства, поэтому она его останавливала. В связи с этой ситуацией независимые журналисты также ждут извинений от администрации президента Украины и Юлии Мендель перед Сергеем Андрушко.

Сообщество независимых журналистов «Инициатива 34» появилось в начале года в ответ на притеснения свободы слова в стране. В него входят журналисты независимых средств массовой информации.