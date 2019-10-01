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Кремль не располагает информацией о том, что сотрудник ЦРУ вел этим летом тренинги в ФБК

 Российские специалисты по военно-технической поддержке прибыли в Венесуэлу

Российские специалисты по военно-технической поддержке прибыли в Венесуэлу
Глава МИД Белоруссии озвучил главные проблемы интеграции Москвы и Минска

Глава МИД Белоруссии озвучил главные проблемы интеграции Москвы и Минска

 Украинские СМИ требуют уволить пресс-секретаря Зеленского из-за непрофессионализма

Украинские СМИ требуют уволить пресс-секретаря Зеленского из-за непрофессионализма
Один человек погиб и 18 пострадали из-за непогоды в Польше

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11:03   1 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Украинские СМИ требуют уволить пресс-секретаря Зеленского из-за непрофессионализма

Украинские СМИ требуют уволить пресс-секретаря Зеленского из-за непрофессионализма

Украинские СМИ требуют уволить пресс-секретаря Зеленского из-за непрофессионализма и неэтичного поведения. Речь идет о Юлии Мендель, которая занимает пост пресс-секретаря президента Украины.

По мнению независимых украинских журналистов, Юлия Мендель создает искусственные конфликты и провоцирует представителей СМИ. Ранее сообщалось, что Мендель не давала задать журналисту Сергею Андрушко вопрос для Владимира Зеленского. Пресс-секретарь украинского президента говорит, что Андрушко нарушал личное пространство главы государства, поэтому она его останавливала. В связи с этой ситуацией независимые журналисты также ждут извинений от администрации президента Украины и Юлии Мендель перед Сергеем Андрушко.

Сообщество независимых журналистов «Инициатива 34» появилось в начале года в ответ на притеснения свободы слова в стране. В него входят журналисты независимых средств массовой информации. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#украина #политика #зеленский

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