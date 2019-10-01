Государственная пожарная охрана Польши сообщает, что буря, обрушившаяся на страну во второй половине дня в понедельник, привела к гибели как минимум одного человека, еще 18 человек пострадали.

Стихией повреждены порядка 400 здания, из них около 200 жилых домов.

«Один человек погиб, 18 ранены. Пятеро из раненых – это пожарные, которые оказывали помощь населению», - говорится в сообщении.

Там же отмечается, что пожарные более шести тысяч раз выезжали для уборки рухнувших деревьев, и 600 раз их вызывали откачивать воду.

Последствия удара стихии в настоящее время устраняются силами аварийных бригад электриков, так как к утру вторника из-за непогоды оказались обесточены 27 тысяч домов. Наибольший ущерб получили Лодзинский, Мазовецкий и Любушское воеводства.