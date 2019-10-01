Новые корабли пополнили флот пограничников Камчатского края

Пограничники на Камчатке получили два новых патрульных корабля «Камчатка» и «Забайкалье». Об этом сообщили власти края.

«Мы ждали этого важного и торжественного события 30 лет. <…> Я желаю вам успехов в вашей трудной, но очень нужной службе», — заявил глава Камчатского края Владимир Илюхин.

Суда были заложены на верфи СФ «Алмаз». Они были направлены из Кронштадта в Мурманск, а оттуда отправились на свою постоянную базу — порт Петропавловск-Камчатский. Экипажи «Камчатки» и «Забайкалья» будут охранять госграницы, а также следить за сохранением водных биологических ресурсов в акваториях Тихого океана, Берингова и Охотского морей. В свой первый поход они отправятся уже в этом месяце.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что до 2027 года ВМФ РФ получит около 180 новых кораблей и судов в рамках госпрограммы вооружения на 2018—2027 годы.

По его словам, в следующем году флот получит 15 новых кораблей и катеров и 20 судов обеспечения. Кроме того, будет обновлена инфраструктура пунктов дислокации российских морских соединений.