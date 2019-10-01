Минфин ужесточит сбор налогов с богатых россиян

Минфин обяжет платить налоги граждан, живущих на территории России минимум 90 дней в году, купивших на территории страны дом, открывших бизнес и имеющих личные контакты. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на внесенный в Государственную Думу проект федерального бюджета на 2020 год, а также плановый период 2021-2022 годов.

Введение соответствующей инициативы вошло в план мероприятий на следующие три года. Правительство намерено таким образом вернуть с Запада российских бизнесменов.

Однако нововведение может привести к многократному резиденству. В таком случае на налоги одного бизнесмена кроме России будут претендовать и другие государства, считает партнер департамента налогового и юридического консультирования КМПГ в России и СНГ Виктор Калгин. Он также подчеркнул, что увеличатся споры между Россией и другими юрисдикциями по поводу того, какое государство имеет преимущество по вопросу взимания налогов.

На сегодняшний день гражданин, который проводит в России менее 183 дней в году, не обязан платить налоги. Многие предприниматели пользуются законом, чтобы не платить налог с нераспределнной прибыли, подчеркнул первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.